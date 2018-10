Mit 300.000 Euro Kaution in die Freiheit

Mit Stand Donnerstag war M. noch in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Puch. Doch einen Tag zuvor - am Mittwoch - stand der Mann, der sich beim Prozess in der Vorwoche selbst als „Pleitier“ bezeichnete, vor der Haftrichterin. Und die fällte einen bemerkenswerten Beschluss, wie Landesgerichts-Sprecher Peter Egger bestätigte: „Beim Beschuldigten wird gegen eine Hinterlegung von 300.000 Euro die U-Haft aufgehoben. Das Strafverfahren läuft aber nach wie vor weiter.“ Gegen diesen Beschluss hat die Staatsanwaltschaft auf Rechtsmittel verzichtet.