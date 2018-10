Adventsinger ehren das Stille Nacht-Lied

Es ist das Jubiläums-Adventsingen zu Ehren des „Stille Nacht“-Liedes, welches das Team rund um Gesamtleiter Hans Köhl vor eine riesige Herausforderung stellt. „Wir beziehen uns heuer auf die Historie - von den Kirchensingern in Oberndorf über die Schiffersleute, die aus ihrer Not heraus, weil sie im Winter keine Arbeit hatten, Weihnachtsspiele gaben, bis hin zur Beziehung zwischen Mohr und Haydn sowie dem Stadtbrand an Christi Himmelfahrt“, gibt Kohl einen kleinen Vorgeschmack auf die knapp zweistündige Aufführung.