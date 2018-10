Wenn der Vater gegen den Sohn

Doch das Spiel birgt noch mehr Brisanz - es kommt zu einem Vater-Sohn-Duell. „Schon ein bissel blöd, weil wir beide im Abstiegskampf stecken“, gibt Pinzgau-Coach Franz Seiler zu. Der mit Sohnemann Niklas, seit Sommer im zentralen Mittelfeld bei Wals-Grünau im Einsatz, täglich telefoniert. „Im Hinblick aufs heutige Spiel gab’s aber eine Nachrichtensperre“, scherzte der Senior. Warum hat er ihn nicht selbst in seiner Truppe? „Niklas war im Red-Bull-Nachwuchs, macht heuer Matura in Salzburg und wohnt in Grödig, wo er letzte Saison noch engagiert war.“ In Grünau fand er eine neue Herausforderung. „Ein guter Bua, der erst 18 Jahre alt ist. Ich bin sehr zufrieden mit ihm, nur an der Aggressivität müssen wir noch arbeiten“, weiß Grünau-Coach Franz Aigner, was er an Niklas hat. Aigner ist bewusst: „Für uns ist die Partie ganz wichtig, wir dürfen bis zum Winter nicht abreißen.“