Die Kassen-Fusion bricht mehrfach Verfassungsrecht

„Entmündigt und enteignet“ sehen Kalliauer und Maringer die 1,3 Millionen Versicherten der Gebietskrankenkasse in Oberösterreich. Verfassungsrechtler Theo Öhlinger konnte das am Donnerstag (4. Oktober) in der AK in Linz anhand mehrerer Widersprüche zwischen dem Entwurf des Fusionsgesetzes und der Bundesverfassung untermauern.