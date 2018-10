Wirbel um Stimmzettel mit nur einer Fraktion

Trotz erdrückender Mehrheit hat die VP die SP jetzt vor der Personalvertretungswahl im Landesdienst überrumpelt. Der Termin für den Urnengang wurde gleich um mehrere Monate vorverlegt. So haben die roten Gewerkschafter kaum Zeit, um Unterstützungsunterschriften für die Kandidatur zu sammeln. Und so bleibt die Auswahl für die Wähler an 169 von 170 Dienststellen wohl überschaubar.