Hitzinger erhielt grünes Licht für die Fortführung

Erstes Aufatmen im Kampf um die Sanierung der Hitzinger GmbH! Die Fortführung des mit Schulden in Höhe von 14,8 Millionen Euro in die Pleite geschlitterte Anlagenbauers aus Linz ist gesichert. Das Zünglein an der Waage war das Finanzierungs-„Ja“ der Oberbank.