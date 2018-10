E-Autos auf der Busspur: Guter Anreiz oder Unfug?

Busspuren in Städten dürfen in Zukunft - wenn es nach der türkis-blauen Regierung geht - von Elektrofahrzeugen befahren werden. Aus einigen Orten wurde bereits Widerstand angekündigt, Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) will seinen Plan gegebenenfalls über die Straßenverkehrsordnung erzwingen. Was als Anreiz für den Umstieg auf E-Mobilität gedacht ist, stößt dennoch auf harte Kritik. Viele befürchten ein Chaos und dass der Öffi-Verkehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Diskutieren Sie im krone.at-Forum oder in den Storykommentaren mit, ob Sie diese Maßnahme sinnvoll finden!