Steirer kämpften 2 Jahre für „dichten“ Briefkasten

Trockene Briefe, Benachrichtigungen und Co. zu erhalten - was einfach klingt, das haben sich Bewohner in der Steiermark zwei Jahre lang nur wünschen können. Denn es war offenbar nicht möglich, ihren Briefkasten dementsprechend dicht gegen Unwetter zu machen. Die Ombudsfrau konnte letztlich vermitteln.