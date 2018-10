Neues VinziDorf in Wien: Ein Stück Heimat schenken

Finanziert wird das 1,5 Mio. Euro teure Projekt ausschließlich durch Spenden, ehrenamtliche Mitarbeiter werden gerne noch aufgenommen. Die Bewohner bekommen hier nicht nur ein warmes Bett, die Versorgung mit Kleidung und Essen, sie werden auch in finanziellen und sozialrechtlichen Belangen sowie dem (Wieder-)Aufbau eines sozialen Netzwerkes unterstützt. Das wichtigste Anliegen ist es aber, so Pfarrer Pucher, „jenen Menschen, die lange Zeit heimatlos waren, ein Stück Heimat zu schenken und sie so anzunehmen, wie sie sind.“