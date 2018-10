Battle-Royale-Action in der Tiefe bei „Last Tide“

Battle-Royale-Shooter wie „Fortnite“ oder „PUBG“ sind derzeit das alles beherrschende Gaming-Phänomen. Die Macher des Haie-gegen-Taucher-Shooters „Depth“ haben mit „Last Tide“ nun ebenfalls den Einstieg in das boomende Genre angekündigt. Allerdings mit einem recht unkonventionellen Ansatz: In dem neuen Battle-Royale-Game kämpfen schwer bewaffnete Taucher unter Wasser, bis nur mehr einer übrig ist. In einer Early-Access-Version ist das schon spielbar.