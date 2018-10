Neuer Hype: Sexy Bikini-Girls mit großen Fischen

Ein schöner, entspannter Tag beim Angeln. Stellt man sich das vor, denkt man wahrscheinlich an Männer mittlerern Alters, die im Klappstuhl mit ein paar kühlen Getränken am Ufer den Nachmittag genießen und sich über den Fang einer Forelle freuen. Auf Instagram bekommt das Angeln jedoch nun ein ganz anderes Image verpasst: Sexy Girls auf schnellen Booten im Meer, die recht große Fische fangen und sich stolz damit ablichten lassen. Es ist also wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis sexy Bilder von Bikini-Girls beim Ausnehmen der Fische zum neuen Hype werden.