Rollstuhl streikt: Polizist bietet Zustellservice

Eine ältere Dame ist in Kalifornien in eine missliche Lage geraten, als ihrem Rollstuhl mitten auf der Straße der Strom ausging. Polizisten wurden über den Vorfall alarmiert und eilten zu Hilfe. Weil ihr Fahrzeug jedoch nicht in den Streifenwagen passte, schob einer der Beamten den Rollstuhl 1,6 Kilometer weit zum Zuhause der Dame.