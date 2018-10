Pucher Gefängnis wird neue Schule für Wachbeamte

Wer also im Häfn Wache halten will, muss nach wie vor zuerst die Strafvollzugsakademie in Wien besuchen. Für die spezielle Weiterbildung gibt es pro Turnus insgesamt 160 Ausbildungsplätze. Diese wurde bisher - neben Wien - in den drei Außenstellen durchgeführt: in den Justizanstalten Graz, Stein und in Linz. Nun dürfte eben Salzburg als vierter Standort dazukommen - insbesondere für jene Justizwachbeamte, die in Westösterreich eingesetzt werden. Noch braucht das Pucher Gefängnis kein zusätzliches Lehrpersonal: „Lehrbeauftragte rekrutieren wir intern und teils in Kooperation mit Richtern des Landesgerichtes und Bewährungshelfern.“