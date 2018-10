Explosionsgefahr: Gasflasche geriet in Brand

Bei einer Werkstatt in Eugendorf geriet am Mittwoch eine Acetylenflasche in Brand - es herrschte Explosionsgefahr. Die Freiwillige Feuerwehr konnte die Flammen löschen und legte die Flasche anschließend in eine Art Wasserbad. Dort muss sie die nächsten 24 Stunden bleiben. Die Helfer halten Wache.