„Polizist“ rief Salzburger an und wollte Geld

Gleich mehrmals versuchten am Mittwochnachmittag Betrüger Salzburgern Geld herauszulocken. Diese gaben sich am Telefon als Polizisten aus und behaupteten ein Verwandter des Betroffenen sei in einen Unfall verwickelt oder festgenommen worden und es sei eine Kaution zu zahlen. Noch gibt es keine Geschädigten.