Tor-Krise! Real erlebt historische Durststrecke

Benzema nicht in Form

Lopetegui zählte in Moskau aufgrund der aktuellen Ausfälle vor allem auf Karim Benzema. Der Franzose ist nun aber schon in sechs Partien hintereinander ohne Torerfolg geblieben. „Es ist derzeit nicht nur für Benzema ein Problem, sondern für alle unsere Offensivspieler“, beklagte Lopetegui in Moskau mit Blick auf die drei Aluminiumtreffer seiner Elf. „Wir müssen uns weiter Chancen erarbeiten, das ist alles, was wir tun können. Dann werden wir früher oder später wieder Tore schießen.“