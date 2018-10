Herbstjacken sollten diese Trendfarbe haben

Nach dem Sommer mit bunten Mustern und kräftigen Tönen wird es in der Mode farbtechnisch eher unaufregend. Übergangsjacken in Schwarz, Grau und Beige dominieren auf den Straßen. Doch diese Saison hat es sich Hellblau zur Mission gemacht ordentlich aufzumischen und Frische in den Herbst zu bringen. Genug Potenzial dafür hat der Ton - denn er ist ein wahres Multitalent.



Hellblau harmoniert hervorragend mit anderen Pastellnuancen, wie Creme, Hellgelb oder Altrosa. Wirkt wiederum aber auch sehr gut zu leuchtendem Pink, Grün oder Orange. Und zu dezenten Farben wie Schwarz, Weiß, Grau und Beige ist er sowieso der Blickfang. Das Beste an Hellblau ist übrigens: Es unterstreicht jede Haut- und Haarfarbe.