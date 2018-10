760.000 Tonnen Lebensmittel landen im Müll

In Österreich werden jährlich rund 760.000 Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Rund 577.000 Tonnen davon wären vermeidbar gewesen. Durch umsichtiges Einkaufen, die richtige Lagerung und den richtigen Umgang mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Aus diesem Grund startete die Wiener Tafel gemeinsam mit Danone das „Sensorik Labor“, das vor allem Jugendliche aufklären soll, damit in Zukunft nicht mehr so viele genießbare Lebensmittel im Müll landen.