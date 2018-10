Knalleffekt! Seattle bekommt einen NHL-Klub

Die NHL steht vor der nächsten Expansion! Das Exekutivkomitee der nordamerikanischen Eishockey-Liga sprach sich am Dienstag mit 9:0 Stimmen dafür aus, Seattle in die NHL aufzunehmen. Die definitive Entscheidung fällt bei einem Meeting der Klub-Eigentümer (Board of Governors) am 3. oder 4. Dezember.