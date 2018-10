Fans wegen Plakat „Kickl ride to Höll“ angezeigt!

Für zwei Besucher der Rad-WM in Tirol könnte ein am Sonntag beim Rennen der Herren-Elite präsentiertes Plakat nun negative Konsequenzen haben! Die zwei Männer hatten sich am Eingang zur „Höttinger Höll“ postiert und ein Plakat mit dem Schriftzug „Kickl ride to Höll“ hochgehalten. Die Folge war eine Anzeige wegen „Anstandsverletzung“, so die Polizei.