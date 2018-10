In zehn Sekunden Klopause zum Traumpartner?

Online-Dating ist für den Großteil der Österreicher eine Form von Spaß oder Unterhaltung. Jedoch kann die Suche nach dem idealen Partner auch frustrierend werden. Jeder vierte Österreicher zwischen 18 und 24 gibt an, bei der Nutzung von Dating Apps schon einmal enttäuscht gewesen zu sein. „Die Hauptgründe für solche Gefühle sind auf der einen Seite falsche Angaben, schlechte Erfahrungen im Chat oder beim ersten Date, aber auch fehlende Interaktion mit dem eigenen Profil. Man ist dann verleitet, ununterbrochen zum Handy zu greifen, um zu sehen, ob sich etwas in der App getan hat. An diesen Punkten knüpft Once mit der “Rate your Date„-Funktion an und geht gegen Fake-Profile und unpassendes Verhalten vor. Außerdem fokussieren wir uns auf Slow-Quality-Dating, wodurch Benutzer nur speziell ausgewählte Partner vorgeschlagen bekommen, anstatt hunderte Profile durch-swipen zu müssen“, erklärt Clementine Lalande, CEO der Dating-App Once.