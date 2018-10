Auto fuhr ungebremst in den Garten der Volksschule

Zeugen hatten beobachtet, dass der ältere Herr nach einem Bäckereibesuch in Ried im Traunkreis in sein Auto gestiegen war. Während der Fahrt dürfte er dann plötzlich massive gesundheitliche Probleme bekommen haben. Der Pkw geriet plötzlich auf die andere Straßenseite, rammte ein abgestelltes Fahrrad und fuhr dann durch die Sträucher des Volksschulgartens, ehe er an der Schulmauer zum Stillstand kam.