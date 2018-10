„Werk ohne Autor“: Oscar-Kandidat jetzt im Kino

Tom Schilling als Kurt nimmt man die Suche nach gestalterischer Wahrheit ab, Sebastian Koch verstört nachhaltig als dessen Schwiegervater und eiskalter Nazi-Mediziner. Von Donnersmarks „Werk“ ist ein Plädoyer für die Freiheit der Kunst, maßt sich aber auch an, Richters Schaffen zu interpretieren und in Relation mit vermutlich Erlebtem zu setzen, was nur bedingt gelingen kann.