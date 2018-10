Einbrecherduo brach in Leonding mehrere Keller auf

Laut Polizei dürften es insgesamt zwei Täter gewesen sein, die am Dienstag zwischen 13 und 17.30 Uhr in Leonding in die Keller von Mehrpartienhäusern einbrachen, die teilweise unterirdisch miteinander verbunden sind. Die Unbekannten zwängten mehrere Zugangstüren in die Untergeschoße sowie neun Kellerabteile auf, die mit Vorhängeschlössern gesichert waren. Auch zu Fahrradabstellräume verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt. Dabei erbeuteten sie Räder und diverses Zubehör wie Akkus für Elektro-Fahrräder. In zwei Fällen nahmen die Einbrecher aber sogar Waschpulver mit. Die Ermittlungen über die genaue Schadenshöhe ist noch im Gang.