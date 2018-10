Tochtertrick: Betrüger gibt sich als Polizist aus

„Ihre Tochter war in einen Verkehrsunfall verwickelt. Das Auto ist aber nicht versichert, sie müssen eine Kaution überweisen, andernfalls wird die Tochter in Graz inhaftiert“, so der Anrufer, der sich mit unterdrückter Nummer telefonisch bisher bei vier Kärntnern gemeldet hat. Dabei gab sich der Gauner als Polizeibeamter in der Buchengasse in Klagenfurt aus. Auf die Frage, ob der angerufene Elternteil mit der Tochter sprechen könne wird geantwortet, dass dies nicht möglich sei, weil diese zu sehr unter Schock stehe.