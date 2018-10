„Der Österreicher ist total innovations-resistent“

Großer Hemmschuh für Wachstum

Gerade, weil in Österreich Risiko-Kapital Mangelware ist, haben es die Gründer schwer. „Du hast zu Beginn nur Kosten und keine Umsätze, normal ist ein Start-up ständig auf der Suche nach Kapital“, so Bernhard Lehner, der mit Michael Eisler das Business-Angels-Netzwerk startup300 gegründet hat. Was es neben dem fehlenden Investoren-Geld noch schwierig macht? „Der Österreicher ist leider total innovations-resistent“, sagt Gerold Weiß. Der Professor kennt die Reaktionen: „,Brauch ma ned‘, ,was bringt des?‘ - ,unmöglich‘ kommt in unserem Sprachgebrauch täglich vor, das ist ein großer Hemmschuh fürs Wachstum“, sagt der Welser.