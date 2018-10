Keine Immunität: Festnahme während „Urlaubsreise“

Einen Bombenanschlag auf eine Demo von Exil-Iranern in Paris hatten deutsche Behörden verhindert. Als mutmaßlicher Drahtzieher gilt der frühere dritte iranische Botschaftsrat aus Wien, der in Bayern gefasst wurde. Nun wird der „Terror-Diplomat“ an Belgien ausgeliefert - weil seine Immunität nicht zählt: Er befand sich beim Zugriff „in den Ferien“.