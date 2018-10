Die originellsten Adventskalender für Erwachsene

Als Kind war in der Vorweihnachtszeit der erste Gang am Morgen zum Adventskalender. Mit jeder weiteren Schokolade stieg die Vorfreude auf das Fest. Dieses Gefühl haben wir über die Jahre nicht verloren. In den letzten Jahren stiegen sogar die Verkaufszahlen an Varianten für Erwachsene. Neben der Nostalgie ist dafür vor allem das große Angebot verantwortlich. Viel zu lange konnte man beim Inhalt nur zwischen Süßigkeiten wählen. Heute ist von Kosmetik über Sextoys bis hin zu Bier alles dabei. Wir haben die Adventskalender mit den besten Überraschungen für Sie zusammengestellt.