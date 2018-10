Adventskalender: Alternativen zu Süßigkeiten

Seit einigen Wochen haben sich die Adventskalender wieder in den Supermärkten Platz gemacht. Ob mit Schokolade, Gummitierchen oder Lutschern - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Was Kinderaugen zum Leuchten bringt, bereitet vielen Eltern ein mulmiges Gefühl. 24 Süßigkeiten, die bevorzugt direkt nach dem Aufstehen genascht werden - und das natürlich zusätzlich und nicht statt der üblichen Tagesdosis an Zucker. Und die ist in der Vorweihnachtszeit mit Keksen, gebrannten Mandeln und glasierten Äpfeln ja ohnehin schon erhöht. Aber es gibt auch zahlreiche Wege den Kleinen anders das Warten auf das Christkind zu verkürzen - zum Teil sogar auf pädagogisch wertvolle Art. Wir haben uns das Angebot für Sie angesehen.