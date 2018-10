test-2-10bearbeiten

Wenige Tage nach der Erdbeben- und Tsunamikatastrophe ist Indonesien von einem erneuten Beben erschüttert worden. Der Erdstoß hatte eine Stärke von 6,3 und fand vor der Insel Sumba statt. Am Dienstag hieß es, mehr als 1200 Menschen seien bei der Naturkatastrophe seit Freitag ums Leben gekommen - die Zahl könnte allerdings noch steigen. Nur wenige Menschen werden Tage nach dem Unglück aus den Trümmern gezogen - wie die 15-jährige Nurul (siehe Video oben), die lebendig in ihrem Zuhause begraben wurde und am Montag befreit werden konnte.