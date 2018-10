Schule lehrt Leuten Schreien wie ein Rockstar

Schreien ist nicht gleich schreien - auch das will gelernt sein. Diesen Job übernimmt Ursula Prochazka in ihrer Screaming School nahe Wien. Die selbstständige Stimmtrainerin ist nicht nur leidenschaftliche Rocksängerin, sondern will ihr Wissen in der Kunst des Schreiens auch weitergeben und allen angehenden Rockstars dabei helfen, wie Axl Rose oder Steven Tyler zu klingen. „Screaming ist eine spezielle Technik, die einen speziellen Körpersupport benötigt, damit die Stimme keinen Schaden nimmt“, erklärt Prochazka im City4U-Talk.