OHA_test Kind (15) 3 Tage Tsunami Schutt gerettet

Zuvor gab die US-Erdbebenwarte USGS an, das Beben in Sumba hätte eine Stärke von 5,9 gehabt, dieser Wert wurde später revidiert. Die Insel Sumba liegt hunderte Kilometer südlich der Insel Sulawesi, die vergangenen Freitag schwer verwüstet wurde. Die Opferzahl steigt nach dem heftigen Beben mit anschließendem Tsunami jeden Tag an. Am Dienstag wurden 1234 Tote vermeldet. 99 Menschen gelten als vermisst.