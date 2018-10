Handyketten sind das neue stylische Must-Have

Jeder kennt das: Man hat die Handtasche in der linken Hand, die Einkäufe in der rechten und dann klingelt plötzlich das Handy. Schnell alles abstellen um in der Tasche, die plötzlich viel größer wirkt, nach dem Telefon zu suchen. Bis man es gefunden hat, hat der Anrufer aufgelegt. Hat man sein Handy jedoch mittels Kette um den Hals oder lässig seitlich wie eine Crossbody-Bag umgehängt, gehört dies der Vergangenheit an.