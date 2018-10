Tolle Spielzeug-Neuheiten für den Wunschzettel

Mit „OSMO“ macht Lernen Spaß. Es ist ein innovatives System das die Verbindung von analog und digital herstellt. Dafür steckt man das Tablet in die Halterung und befestigt einen kleinen Spiegel darauf. Die zahlreichen Lernspiele in der App gilt es nun mit den Kärtchen zu lösen. Geübt werden können so Mathematik, Rechtschreibung sowie kreatives Zeichnen. Und damit der Spaß nie ausgeht, gibt es noch weitere Ergänzungsspiele.