Didi: „Krankl hätte das Angebot auch angenommen“

„Das kann es nicht sein“

Dafür sei allerdings die Unterstützung der Fans notwendig. „Ich appelliere an jeden Fan, die Mannschaft zu unterstützen.“ Das sei in jüngerer Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen. Am Samstag beim Spiel seiner damaligen Mannschaften SKN St. Pölten in Hütteldorf sei er überrascht gewesen: „Es kann nicht sein, dass die Mannschaft schon nach ein paar Minuten ausgepfiffen wird. Das geht eigentlich nicht. Wir müssen die Unterstützung der Fans zurückgewinnen.“