Supermodel-Zickerei: Naomi rüffelt Mitarbeiter

Als Promi-Assistent braucht man gute Nerven, als Assistent von Naomi Campbell sogar besonders gute. Das zeigt ein kurzer Clip, der gerade im Netz kursiert. Denn nach einem Termin in der New Yorker Börse weist sie ihre Mitarbeiter scharf zurecht. Wild gestikulierend steht sie vor den beiden, schnauzt herum und gibt knallharte Anweisungen. „Ich konnte nicht genau hören, was sie sagt, aber da waren eine Menge Gesten mit den Händen und sie redete in einem autoritären, fordernden Ton“, beschreibt ein Augenzeuge die Szene der „Daily Mail“.