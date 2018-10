Davids Eltern verklagen jetzt das Salzburger LKH

Bereits 158 Tage sind seit dem Tod Davids vergangen, mehr als fünf Monate trauern und leiden Mutter Edda P. und Vater Thomas G. - und hadern mit den Geschehnissen. Damals an jenem 27. April wurden im Salzburger Landeskrankenhaus die Maschinen, die ihr einziges Kind noch am Leben hielten, abgeschaltet. Diagnose: Hirntod. Weil elf Tage zuvor, am 16. April, David nach einem Bagatell-Eingriff unter Narkose Erbrochenes einatmete. Grund der OP war ein aufgekratzter Blutschwamm auf der rechten Wange des Kindes, zwei Millimeter groß. Doch trotz Einwand einer Ärztin beharrte damals der diensthabende Kinderchirurg auf den Eingriff. Ohne, dass auf die Sorgen der Eltern eingegangen wurde, wie es in der Klagschrift steht: „Die besorgte Frage der Kläger, ob das nichts mache, dass das Kind gerade erst gegessen habe, wurde mit den Worten beantwortet, der Eingriff dauere nur wenige Minuten, es könnte absolut nichts passieren.“