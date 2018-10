Immer mehr Gewalt gegen Staatsdiener

„Krone“: Die GÖD sagt, dass sich die Übergriffe auf öffentliche Bedienstete häufen. Warum ist das eigentlich so?

Peter Csar: Der Respekt vor Autoritäten wird immer weniger. Wir bemerken das in allen Eskalationsstufen, von Beschimpfungen bis hin zu körperlichen Schäden. Und zwar nicht nur bei der Polizei und der Justizwache, sondern auch bei den Lehrern und sogar in der Landesverwaltung. Das geht schon bei Kleinigkeiten los, die in der Verwaltung üblich sind, wie Führerscheinabnahmen. Dabei denkt man sich als Beamter die Maßnahmen ja nicht selber aus, sondern muss schlicht die Gesetze vollziehen.