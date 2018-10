Welser Trafikräuber wurde nach 12 Tagen gefasst

„Überfall“, meinte der mit einem schwarzen Tuch maskierte Räuber, als er am 18. September gegen 17 Uhr eine Trafik in der Welser Grieskirchner Straße betrat, die Eingangstür hinter sich abschloss. Mit einem rohrähnlichen Gegenstand in einem Sackerl täuschte der Täter eine Waffe vor.