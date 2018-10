„Das kleine Vergnügen“: Tickets zu gewinnen

Am 12. Oktober startet der neue österreichische Spielfilm „Das kleine Vergnügen“ in den Kinos. Die Komödie wurde 2017 auf dem LA Femme International Film Festival als bester ausländischer Film ausgezeichnet. Neben Petra Kleinert in der Hauptrolle sind auch Waltraut Haas, Reinhard Novak und Barbara Karlich zu sehen. City4U verlost 3x2 Tickets für die VIP-Premiere am 9. Oktober im Village Cinemas in Wien Mitte.