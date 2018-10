Flugzeug verfängt sich in Seilrutsche

Ein unglaublicher Zwischenfall hat sich in Johannesburg in Südafrika abgespielt: Ein Leichtflugzeug geriet in das Kabel einer Seilrutsche und blieb dort - zum Glück der Insassen - hängen, anstatt auf den Boden zu krachen. Der Pilot und seine Ehefrau, beide in ihren 60ern, mussten dort stundenlang ausharren, ehe sie gerettet wurden.