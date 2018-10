Das jüngste Gericht: Kinder kochen Erwachsene ein!

Wer hier ist, will es unbedingt

Mit viel Liebe und Hingabe zaubert der Küchen-Nachwuchs zu Mottos wie „Mit dem Essen darfst du spielen“, „Halloween“ oder „Weihnachten, wie’s mir gefällt“ die aufwendigsten Speisen. Eine begeisterte Julia Furdea, die das neue Format moderiert, lobt anerkennend. „Die Kinder leisten hier wirklich Großartiges. Ich bezirze die Jury schon ein bisschen, weil ich möchte, dass sie das schön finden, was die Kleinen in der Sendung machen“, so die ehemalige „Miss Austria“.