Bienen erobern wieder den Himmel am Cobenzl

Auch heuer veranstaltet das Kuratorium Wald - in Kooperation mit dem Umweltdachverband und dem Verein Biene Österreich - das schon traditionelle Bienenfest Am Himmel. Am Samstag, 6. und Sonntag, 7. Oktober 2018 hat man wieder die Möglichkeit, sich in entspannter und gemütlicher Umgebung über die Wichtigkeit der Wild- und Honigbienen sowie der Hummeln für ein intaktes Ökosystem zu informieren. Natürlich kann auch Honig gekostet und viele Bienenprodukte erstanden werden.