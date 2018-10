Mit City4U gratis zu „WINE in the CITY“

WINE in the CITY" verwandelt die Wiener Innenstadt am 16. Oktober an rund 20 Standorten in einen noblen Genusspfad und sorgt beim abendlichen Shoppingbummel für eine ganz besondere Begleitung: Von 19 bis 22 Uhr präsentieren sich rund 50 Top-Winzer auf der wohl exklusivsten Weinstraße des Landes für eine Nacht mit ihren edelsten Tropfen.