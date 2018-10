Sportlerwahl: Wer ist Ihr „Aufsteiger des Jahres“?

Viktoria Wolffhardt:

EM-Gold im Canadier, zudem Silber im Kajak-Teambewerb. Da dauerte es lange, bis die 25-Jährige wieder normal einschlafen konnte. Auch wenn der Puls bei derartigen Erinnerungen noch immer rasant in die Höhe schnellt. Mittlerweile sind Top-Platzierungen bei Viktoria Wolffhardt an der Tagesordnung. Erst am Sonntag wurde die Niederösterreicherin bei der WM in Rio Fünfte im Canadier-Einer. Sollte sich also schon an den Adrenalin-Abbau gewöhnt haben.