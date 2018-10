Innsbruck statt Paris: OP-Ärger um Bayern-Star

Am Freitag mussten die Münchner ihre erste Saisonniederlage hinnehmen. Der Serienchampion unterlag in der sechsten Runde Hertha BSC Berlin auswärts im Olympiastadion 0:2 (0:2). Nach dem 1:1 gegen Augsburg am Dienstag war es das zweite sieglose Spiel für die Bayern in Folge. Derzeit rangieren Alaba & Co. mit dreizehn Punkten an der zweiten Stelle hinter Borussia Dortmund.