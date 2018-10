Donnerstags-Demo auch in Klagenfurt am 4. Oktober

Für eine gerechte Gesellschaft, eine lebendige Demokratie, einen sorgsamen Umgang mit der Natur, eine Bundesregierung mit Respekt vor unserer Verfassung, für Pressefreiheit und vieles mehr gehen am Donnerstag ab 17.30 Uhr Kärntner in Klagenfurt auf die Straße, oder besser gesagt auf den Arnulfplatz vor der Landesreghierung. es soll gesungen, getanzt und diskutiert werden; Reden, Musik und graphische Elemente sind willkommen. Initiatorin Aleksa Wouk will ein buntes, lautes Signal an die Bundesregierung schicken.