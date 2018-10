Brustkrebsmonat Oktober: Brusterhaltende Therapie

„Gut 90 Prozent der Brustkarzinome können brusterhaltend operiert werden“, so Jörg Tschmelitsch, der Leiter des Brustzentrums Kärnten am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit. Neben einer Kombination aus Chemotherapie und Operation stehen auch Strahlen- und Hormontherapie beziehungsweise die zielgerichtete Antikörpertherapie zur Verfügung.