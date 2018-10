Feuer am Dach beim FC Hallein

Ein Sieg und acht Niederlagen: So sieht die triste Bilanz des FC Hallein nach neun gespielten Landesliga-Runden aus. Sportlich gesehen läuft es überhaupt nicht beim Schlusslicht. „Das kann ich nicht leugnen“, gesteht Sektionsleiter Hans Promberger. Der trotz der aussichtslosen Lage positiv bleibt und in die Zukunft blickt. „Wir brauchen nur mal einen Befreiungsschlag“, glaubt Promberger an die Wende.