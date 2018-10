Account beweist: Bücher lesende Männer sind sexy

Die Intuition von „Hot Dudes Reading“ macht sich die Tatsache zunutze, dass heiße Typen beim Lesen noch viel heißer aussehen und streift durch die Straßen und U-Bahnen von New York auf der Suche nach Kerlen, die unwissentlich ihre intellektuelleren und zärtlicheren Seiten zeigen. Mittlerweile gibt es 400 Beiträge von Männern mit einem Buch in der Hand, es ging auch bereits ein Bildband davon in den Verkauf.